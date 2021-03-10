Ижевск, , 08:30 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 марта провели 903 688 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 810 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2472 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта в республике выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 72 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 045 случаев.