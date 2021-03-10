Москва, , 08:39 — REGNUM Некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, следует запретить вести предвыборную агитацию, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом он написал генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, сообщает 10 марта RT.

Политолог указал, что иностранным гражданам и организациям запрещено участвовать в предвыборной агитации. Такое ограничение есть в законодательных актах, регламентирующих проведение выборов, однако оно не распространяется на российские НКО — иноагенты.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в законодательные акты о выборах в части введения запрета для НКО — иностранных агентов вести предвыборную агитацию», — отметил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в России начал действовать закон о наказании иностранных агентов, которые не исполняют требования работы в стране.

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