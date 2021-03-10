Нью-Дели, , 08:32 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 17,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 17 921 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 11 262 707.

Также сообщается, что за это же время в Индии 133 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 168 063.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 920 046 человек вылечились от нового заболевания, 20 652 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 15 388 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.