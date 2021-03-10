Минск, , 08:29 — REGNUM Комитету Госбезопасности Белоруссии известно о трёх сценариях протестов, которые могут пройти в республике 25—27 марта. Об этом сообщил глава ведомства Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, КГБ достоверно известно, что с 25 по 27 марта в стране будут предприняты попытки дестабилизации ситуации.

Согласно первому сценарию, властям будет подана заявка на проведение мероприятия 25 марта, предусматривающая сбор людей на площади Якуба Коласа. Предполагается, что люди пройдут до площадки в районе театра оперы и балеты.

После этого планируется неконтролируемый выход людей по призыву телеграм-каналов для столкновений с силовиками. Также возможны «более жесткие сценарии» с нанесением увечий здоровью людей.

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Второй сценарий предполагает, что будет заявлена акция в районе площади Бангалор. На эту акцию «с эмоциональным подогревом» в центральные районы столицы могут выйти люди для провоцирования силовиков.

Третий сценарий предполагает отслеживание ситуации, информационную манипуляцию, «ориентирование на домовые чаты и на координаторов с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с силовиками».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после объявления результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года и по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко, оппозиционно настроенные граждане с протестами вышли на улицы белорусских городов.

Постепенно акции протестов с ежедневных переросли в митинги протестующих по выходным дням, а в итоге — к прогулкам преимущественно жителей некоторых микрорайонов белорусской столицы с бело-красно-белой символикой относительно немногочисленными группами.

Ранее командир ОМОНа столицы Белоруссии Минска Дмитрий Балаба заявил, что у оппозиции не получится провести анонсированные массовые акции протеста, его бойцы готовы встать на защиту конституционного строя.

«Что касается весенних акций, как бы ни пытались наши оппоненты показать какую-то картинку, попытаться надуть какую-то фальшивую ситуацию, — у них ничего не получится», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

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