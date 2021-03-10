Чебоксары, , 09:06 — REGNUM В Чувашии рассчитали примерную стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря на 2021 год. Плату может вырасти на 3,5%. Соответствующий проект постановления разработало региональное министерство образования, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

В ведомстве отмечают, что при расчёте стоимости путёвок учитывался уровень инфляции. Минобразования предлагает на 2021 год установить среднюю стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия в размере 15 950 рублей. Это на 3,5% больше по сравнению с 2020 годом, в абсолютных цифрах рост составляет 539 рублей. Напомним, в данных организация дети отдыхают 21 день.

Что касается санаторно-курортных организаций, то стоимость может вырасти на 34 рубля — с 963 до 997 рублей на одного ребёнка в сутки. В данных организациях дети отдыхают от 21 до 24 дней.

В детских специализированных (профильных) лагерях предлагается установить плату в размере 836 рублей на одного ребёнка в сутки (в 2020 году — 808 рублей), то есть рост составит 28 рублей. Отметим, что данные лагеря работают на базе организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, срок пребывания составляет от семи дней до 21-го.