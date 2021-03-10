Пенза, , 08:31 — REGNUM В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 10 марта достигло 460 человек. За сутки скончались четыре пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — три женщины и один мужчина в возрасте от 60 до 73 лет. Пациенты страдали сопутствующими заболеваниями разной степени тяжести. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM ранее сообщало, Пензенский областной клинический центр крови продолжает производство антиковидной плазмы от доноров, переболевших COVID-19 и имеющих антитела. Всего удалось заготовить 2726 доз антиковидной плазмы, переливание провели 2082 пациентам.

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