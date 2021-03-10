Ижевск, , 08:28 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 марта выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 72 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 045 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — один ребенок в возрасте до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 76 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 25 734 человека. 365 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, как и накануне.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2946 человек.

Резкое снижение прироста новых носителей коронавируса в республике произошло с 31 января, когда было выявлено 124 новых случая заражения, на 1 февраля — 90 новых носителей SARS-CoV-2. С этого момента ежедневный прирост носителей коронавируса не превышает 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта в республике прививку от коронавируса сделали 31 097 человек. Второй компонент препарата получили 14 137 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.