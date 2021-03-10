Улуг-Хемский район, Тува, , 08:27 — REGNUM На Эйлиг-Хемской ледовой переправе в Улуг-Хемском районе Тувы снижена разрешённая масса транспортных средств до 5 тонн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, такое решение принято в районной администрации.

«Инспекторы ГИМС настоятельно рекомендуют придерживаться правил переезда через ледовые переправы. Нагрузка на лёд свыше 5 тонн при переезде может обернутся трагедией», — отметили в управлении.

Всего на территории республики к настоящему времени функционируют пять официальных ледовых переправ.

Добавим, что в последние дни в регионе установилась относительно тёплая погода, днём температура поднимается до плюсовых значений. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, власти начали готовиться к весеннему половодью.

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