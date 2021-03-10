Москва, , 08:27 — REGNUM В Москве в 2021 году по реновации планируется построить около 100 жилых домов. Для заселения участников программы передадут около 70 новостроек, сообщается на портале мэра столицы.

В новых домах получат жильё более 32 тыс. москвичей. Все квартиры благоустроены и пригодны для проживания.

В настоящее время в стадии переселения находятся жители 224 старых пятиэтажек, это примерно 34 тыс. человек, из них новые квартиры уже получили свыше 25,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы начали поиск дополнительных стартовых площадок для строительства жилых домов по программе реновации.

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