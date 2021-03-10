Благовещенск, , 08:25 — REGNUM В районах БАМа невозможно воспользоваться «дальневосточной ипотекой». Новое жильё там не строится и не планируется, а население активно покидает территорию. Губернатор Приамурья Василий Орлов обратился к федеральным властям с предложением разрешить жителям районов БАМа приобретать жильё по «дальневосточной ипотеке» на вторичным рынке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Строить новое жильё в зоне БАМа нецелесообразно. Оттуда сейчас происходит отток — высокая стоимость жилья, сейсмика», — сказал Орлов в ходе совещания в режиме ВКС, на котором обсуждалась реализация программы «Дальневосточная ипотека».

К таким территориям относятся районы Приамурья, Якутии и Забайкалья. Орлов предложил специально для них разработать с Минстроем РФ правила предоставления «дальневосточной ипотеки» для приобретения жилья на вторичном рынке, но при этом необходимо предусмотреть требования к таким квартирам — чтобы они не были признаны аварийными в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка лидирует среди регионов Дальнего Востока по одобренным заявкам на выдачу «дальневосточной ипотеки» — с начала действия программы 82 из 85 рассмотренных заявок (96,5%) одобрены.