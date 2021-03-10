Джакарта, , 08:25 — REGNUM Глава индонезийском фармацевтической компании PT Bio Farma Хонести Бащир утверждает, что правительство Индонезии получило поддержку и похвалу из разных стран мира после проведения программы вакцинации с середины января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия вступила во вторую фазу вакцинации. Власти страны намерены привить от коронавируса 181,5 млн индонезийцев. Программу вакцинации планируется завершить за 12−15 месяцев.

«Индонезия — одна из стран, получивших признание с точки зрения подготовки к вакцинации. Если я не ошибаюсь, вакцинация проходит в 60 странах», — заявил Хонести Бащир.

По его словам, многие скептически отнеслись к идеи клинических испытаний в Индонезии. В августе 2020 года около 1620 добровольцев приняли участие в третьем этапе клинических испытаний в Бандунге. Инъекция проводилась поэтапно для определения безопасности и эффективности вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 500 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайской компании Sinopharm планируется доставить в Индонезию в марте-апреле 2021 года.

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