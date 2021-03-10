Уфа, 10 марта 2021, 08:31 — REGNUM Штрафы за продажу несовершеннолетним газовых зажигалок намерены установить в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Сообщается, что соответствующий законопроект депутаты намерены рассмотреть в первом чтении.
Толкачев напомнил, что осенью прошлого года в республике был принят закон, запрещающий продавать детям любые изделия со сжиженным газом, в том числе и газовые зажигалки.
Сообщается, что размер штрафа за это правонарушение составит для физ. лиц от трех тысяч рублей до четырех тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от 20 тысяч рублей до 25 тысяч рублей, а для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.
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