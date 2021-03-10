Уфа, , 08:31 — REGNUM Штрафы за продажу несовершеннолетним газовых зажигалок намерены установить в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что соответствующий законопроект депутаты намерены рассмотреть в первом чтении.

«Законопроектом предлагается установить штрафы за нарушение ограничений в сфере розничной продажи сжиженного углеводородного газа», — передает слова председателя республиканского госсобрания Константина Толкачева пресс-служба ведомства.

Толкачев напомнил, что осенью прошлого года в республике был принят закон, запрещающий продавать детям любые изделия со сжиженным газом, в том числе и газовые зажигалки.

«Предлагаемый документ обеспечит механизм реализации данного закона», — пояснил он.

Сообщается, что размер штрафа за это правонарушение составит для физ. лиц от трех тысяч рублей до четырех тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от 20 тысяч рублей до 25 тысяч рублей, а для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

«За повторное правонарушение штрафы будут выше: для граждан — от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 70 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

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