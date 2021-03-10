Пекин, , 08:26 — REGNUM Климат в России и других странах Северного полушария может катастрофически измениться к 2100 году, считают китайские учёные. Так, лето будет длиться почти шесть месяцев, говорится в исследовании на сайте Phys.org.

«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», — отмечают авторы исследования.

Учёные подсчитали, что за период с 1952 по 2011 год лето в среднем увеличилось с 78 до 95 дней, тогда как зима сократилась с 76 до 73 дней, весна — со 124 до 115 дней, осень — с 87 до 82 дней. Если тенденция не изменится, к 2100 году продолжительность зимы сократится до двух месяцев.

Один из авторов исследования Юпинь Гуан предупредил, что такая смена сезонов опасна для окружающей среды и здоровья человека. Так, птицы иначе мигрируют, растения зацветают в необычное для них время, животным не хватает пищи. Это серьёзно нарушит равновесие в природных сообществах, негативно отразится на сельском хозяйстве.

Китайский метеоролог Цунвэнь Чжу добавил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами. Таким образом, сезонные сдвиги могут сопровождаться разрушительными погодными явлениями.

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