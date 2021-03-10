Владивосток, , 08:28 — REGNUM В Приморье установилась тёплая весенняя погода, в связи с чем спасатели напоминают рыбакам об опасности выхода на лёд — продолжает действовать полный запрет на выезд в акваторию на автомобилях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха создаётся прямая угроза отрыва от берега ледовых полей и вынос их в открытую часть залива Петра Великого. Активно идёт процесс разрушения ледяного покрова и на реках Приморья», — пояснили в МЧС.

Жителям и гостям края рекомендуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, не выходить на лёд, а также быть бдительными к окружающим.

Отметим, что машины с рыбаками практически ежедневно проваливаются под лёд — спастись удаётся не многим.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели 9 марта извлекли из затонувшего на реке Раздольная в Приморье автомобиля тела троих детей — выяснилось, что семейная пара 8 марта с детьми из Уссурийска приехала на подлёдную рыбалку в Надеждинский район.