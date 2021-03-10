Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Вопрос участия Южной Кореи в Четырёхстороннем диалоге по безопасности (Quad) остаётся открытым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на позицию США, обнародованную 9 марта представителем госдепартамента Недом Прайсом.

Отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга, Прайс предложил отложить на время тему объединения Quad.

Между тем, представитель Госдепа подчеркнул, что Сеул — важный союзник США, с которым заключено соглашение о разделении военных расходов, а также добавил, что Сеул и Вашингтон разделяют интересы по многим вопросам, среди которых северокорейская проблема.

Quad — международный стратегический диалог, реализуемый четырьмя странами Индо-Тихоокеанского региона (США, Япония, Индия и Австралия) и созданный с целью сдерживания Китая.

В случае расширения данного диалога до «Quad Plus», к числу участников могут присоединиться Южная Корея, Новая Зеландия и Вьетнам. Однако южнокорейское правительство пока не получало официальных предложений о присоединении.