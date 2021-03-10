Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Лаборатории Казахстана выявили за минувшие сутки 693 случая заражения коронавирусом — общее число случаев превысило 220 тыс., сообщили 10 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых случаев обнаружено в Алма-Ате — 160, Нур-Султане — 143 и Акмолинской области — 66. Число выздоровевших пациентов достигло 203 467, скончался 2821 человек.

С 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировано 49 581 случай заболевания пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, в том числе четыре случая за минувшие сутки.

Отметим, с середины января 2021 года в Казахстане наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом — 24 января было зарегистрировано 1584 случая. С конца января отмечается снижение числа новых случаев.

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