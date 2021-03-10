Буэнос-Айрес, , 08:25 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 7,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает минздрав страны.

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 7307 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 162 001.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончался 131 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 53 252.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 731 193 человека прошли вакцинацию от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 5058 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.