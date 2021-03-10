Берлин, , 08:22 — REGNUM Участившиеся случаи мошенничества заставили власти Германии приостанавливать выплаты в рамках программы помощи предпринимателям и компаниям, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом 9 марта сообщил издание Business Insider со ссылкой на источники в немецком правительстве.

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Речь идет о компенсациях, назначенных начиная с ноября 2020 года. Злоумышленники завладевали средствами, предоставляя заявки как обычные предприниматели и используя подложные документы.

Размер ущерба государству не называется. Начато расследование по факту указанных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта власти Германии продлили до 28 марта действие карантинного режима, введенного в стране из-за распространения коронавирусной инфекции.

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