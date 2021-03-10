Дамаск, , 08:20 — REGNUM Российские военные моряки в ходе противодиверсионных учений, которые прошли в сирийском Тартусе, отработали отражение атаки аквалангистов-диверсантов на корабли. По замыслу учений, патрульные обнаружили диверсантов, которые приблизились к российской базе на быстроходной лодке, и оповестили об опасности экипаж малого ракетного корабля и другие подразделения.

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К судну диверсантов направился скоростной патрульный катер, а ракетный корабль «Вышний Волочек» открыл огонь по условному противнику из крупнокалиберного пулемета, чтобы не дать противнику прорваться в гавань.

По задумке манёвров, диверсантов решили брать живьём, сообщает «Звезда». Группа захвата на скоростном бронекатере «Раптор» взяла лодку на абордаж. Противник захвачен и обезоружен. Другую группу диверсантов под водой перехватило элитное подразделение боевых пловцов.

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Как заявил врио начальника штаба оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан второго ранга Евгений Бендус, тренировка прошла успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года российские и сирийские военные провели совместные учения в порту Банияс, расположенном недалеко от города Тартус. В учениях приняли участие 600 солдат и моряков ВС России и Арабской Республики, а также 11 боевых кораблей. В ходе манёвров силы действовали на воде, под водой, в воздухе и на суше. Военные должны были обнаружить условные диверсионные группы.