Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Американская компания SpaceX и консорциум United Launch Alliance (ULA) получили от Министерства обороны США контракты на запуски в 2023 году космических аппаратов для американских Вооружённых сил, на суммы $159,7 млн и $224,2 млн соответственно. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба военного ведомства.

SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, и ULA, являющаяся предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, должны будут выполнить в 2023 году по два запуска в интересах военных.

Напомним, что в начале августа 2020 года военное ведомство США заключило с компаниями ULA и SpaceX пятилетние контракты на запуск космических аппаратов, в рамках которых с 2022 по 2027 год должно быть выполнено 34 старта. Контракты включают производство ракет-носителей, подготовку полезной нагрузки к запуску и выведение спутников на околоземную орбиту.

В рамках этих контрактов в 2022 году компания SpaceX получит вознаграждение в размере $316 млн за один запуск, а ULA — в размере $337 млн за два запуска.

Как сообщало ИА REGNUM, США подготовили еще один спутник оптико-электронной разведки и планируют вывести его на орбиту уже в конце апреля.

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