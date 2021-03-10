Улан-Удэ, , 08:18 — REGNUM В медицинских учреждения столицы Бурятии Улан-Удэ развёрнуто 13 пунктов вакцинации от коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, по ситуации на 10 марта здесь привито чуть меньше 20 тыс. человек.

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В частности, вакцинация проводится в поликлиниках и клинической больнице РЖД-медицина. Лидером по числу привитых горожан стала 2-я поликлиника — 4631 человек. ⠀

«В городе продолжают действовать ограничительные меры: действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — добавили в мэрии.