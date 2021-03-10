Лондон, , 08:16 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 5766 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 228 998.

Также сообщается, что за это же время в Великобритании от COVID-19 скончался 231 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 124 797.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 94 863 125 тестов на коронавирус, 1 529 525 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, днем ранее в Британии за сутки было выявлено свыше 5,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.