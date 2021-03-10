Оренбург, , 08:15 — REGNUM В банковской системе Оренбургской области в 2020 году выявлено 143 фальшивые банкноты на сумму 600,5 тыс. рублей. Объем обнаруженных фальшивых купюр сократился по сравнению с прошлым годом на 27%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Популярностью среди фальшивомонетчиков пользуются крупные купюры — номиналом 5 тыс. рублей. Таких банкнот за 2020 год выявлено 114 штук, что на 21% меньше прошлогоднего показателя.

Число фальшивых банкнот номиналом 1 тыс. рублей уменьшилось в 1,7 раза — до 24 штук. В 2020 году из оборота изъято три поддельные двухтысячные купюры (2019 году — четыре банкноты).

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