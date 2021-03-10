Чебоксары, , 09:00 — REGNUM В Чувашии разработали критерии для проведения схода граждан по вопросам введения и использования средств самообложения. Соответствующий проект закона разработала государственная служба по делам юстиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ведомство представило проект закона «Об установлении критериев определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, городского округа, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан».

Определены два критерия — численность и территория проживания. Согласно проекту, на территории должны проживать не менее десяти человек. Под территорией подразумеваются: подъезд многоквартирного жилого дома, группа жилых домов, микрорайон или многоквартирный дом.

«Сход граждан может созываться представительным органом муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее десяти человек», — уточняется в документе.

Напомним, под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей устанавливается в равной величине для всех жителей территории.