Турин, Италия, , 08:13 — REGNUM «Ювентус» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

На 19-й минуте полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра реализовал пенальти. Во втором тайме «Ювентус» вышел вперёд благодаря дублю форварда Федерико Кьезы (49, 63). При этом с 54-й минуты «Порту» играл в меньшинстве после удаления нападающего Мехди Тареми.

Поскольку первый матч, прошёдший 17 февраля, завершился победой «Порту» со счётом 2:1, понадобилось дополнительное время. На 115-й минуте Сержиу Оливейра оформил дубль. А спустя две минуты хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо забил гол.

В оставшиеся три минуты матча «Ювентусу» необходимо было забить гол, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но этого не произошло, и «Порту» смог выбить «старую синьору» за счёт большего количества голов, забитых в гостях.

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