Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 1,14%, до $67,16, с максимума $69,30. Покупатели растеряли прибыль на американской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Фиксация прибыли началась после повышения котировок до уровня 71,34 на сообщении, что дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Высокие цены на нефть поддерживаются решением ОПЕК+ сохранить добычу в апреле на прежних уровнях, сделав исключение лишь для РФ и Казахстана.

Негатива покупателям добавили данные Американского института нефти (API), а также прогноз спроса на нефть от Управления энергетической информации (EIA).

Недельные запасы сырой нефти от API за период, закончившийся 5 марта, выросли на 12,792 млн баррелей против увеличения на 7,356 млн баррелей неделей ранее.

EIA предполагает снижение роста мирового спроса на нефть на 60 тыс. баррелей в сутки, до 5,32 млн баррелей в сутки в 2021 году.

Сегодня, 10 марта, Brent стоит $66,96 (-0,29%) за баррель. На американской сессии выйдет отчёт минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидается сокращение запасов на 0,833 млн баррелей против увеличения на 21,563 млн неделей ранее.

В рамках коррекции цена может упасть до $66, не ослабив бычий тренд. Если доходность американских облигаций не станет в очередной раз повышаться, то к концу дня ожидается восстановление цены до $68,45.

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