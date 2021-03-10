Магадан, Магаданская область, , 08:16 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки зафиксирован один смертельный случай пациента с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Читайте также: В Якутии жертвами COVID-19 стали уже более 500 человек

За последние 24 часа выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. В целом, на 10 марта на Колыме выдано 8306 положительных тестов на COVID-19, излечились 8049 человек, скончались 98 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 марта в Якутии зарегистрировано 32 900 носителей коронавируса, победили болезнь 31 522 человека, не справились с COVID-19 526 жителей республики.