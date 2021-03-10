Нижневартовский район, Югра, , 08:12 — REGNUM В Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству опровергли причастность прорыва продуктопровода на реке Оби к гибели рыбы. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Отмечается, что в интернете появился видеоролик о всплывшей мёртвой рыбе в районе Сургута. Авторы ролика связали инцидент с аварией в Нижневартовском районе на трубопроводе «СибурТюменьГаз», которая произошла 6 марта.

Сотрудники Сургутского подразделение рыбоохраны отдела проверили информацию. На месте происшествия была выявлена полынья и концентрация рыбы в «снулом» виде.

«Это связано с низким уровнем концентрации кислорода в воде ввиду ежегодно повторяющегося природного «заморного» явления в зимне-осенний период», — пояснили в рыбоохране Югры.

Сотрудники ведомства сделали заборы образцов рыбы и воды для проведения дальнейшего анализа в лабораториях Росрыболовства.

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