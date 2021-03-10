Новосибирск, , 08:11 — REGNUM В Новосибирской области за минувшую неделю с учётом праздничного выходного дня было ликвидировано более 100 пожаров. Большинство из них произошли в жилье. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Благодаря оперативным действиям огнеборцев, а также сработкам современных автономных дымовых пожарных извещателей удалось спасти 18 человек, из них 12 детей», — уточнили в ведомстве.

В то же время за прошедшую неделю произошло два трагических пожара: 5 марта в селе Усть-тарка Усть-Таркского района из-за неосторожности при курении погиб мужчина, а в деревне Кукарка Карасукского района мужчина погиб из-за нарушения устройства и эксплуатации электрооборудования.