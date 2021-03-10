Париж, , 08:11 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 23,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 23 302 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 932 862.

Также уточняется, что во Франции от COVID-19 скончались 299 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 89 327.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 5,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.