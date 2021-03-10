Самара, , 08:10 — REGNUM Режим самоизоляции для пожилых людей намерены продлить в Самарской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Уровень заболеваемости остается очень высоким. Нужно понимать, что не так давно мы фиксировали показатели на порядок ниже, чем те, которые видим сейчас. Наблюдается рост заболеваемости в самых активных возрастных группах, где происходит наибольшее количество социальных контактов», — передает словам председателя правительства региона Виктора Кудряшова пресс-служба областного правительства.

Он также отметил, что сейчас жители стали вести себя менее осторожно, поэтому предполагается, что произойдет рост числа выявленных заражений коронавирусом, а значит не своевременно смягчать ограничительные меры.

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Отмечается, что режим самоизоляции жителей старше 65 лет планируется продлить. Согласно данным министерства здравоохранения Самарской области, в регионе около 3400 пациентов с COVID-19 и подозрением на него лечатся в стационарах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 марта в регионе за сутки было выявлено 260 случаев заражения коронавирусом.

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