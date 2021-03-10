Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Автолюбитель Гордон Тинг из США при поддержке Lexus USA разработал кроссовер RX 350 с мотором V8 от седана GS F 2016 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба американского отделения Lexus.

Чтобы установить V8, пришлось основательно доработать шасси автомобиля. Также Тинг поработал над экстерьером модели.

Для того, чтобы двигатель, предназначенный для продольного расположения, мог быть установлен в GS, где мотор расположен поперек, пришлось изготовить новые опоры, а также срезать часть металла в центре днища и расширить тоннель под установку восьмискоростной трансмиссии.

Также Тинг укоротил карданный вал от GS F и соединил его с дифференциалом от GS третьего поколения.

В итоге кроссовер RX 350 получил пятилитровый V8 мощностью 477 л. с. (540 Нм), расширенные колесные арки, настраиваемые амортизаторы, тормоза с шестипоршневыми суппортами и колеса Rays Engineering с шинами Michelin.

Ранее компания Lexus представила в США модель IS 500 F Sport Performance с новым дизайном и с облегчёнными 19-дюймовыми дисками. Под капотом четырёхдверки функционирует безнаддувный двигатель V8 рабочим объёмом пять литров мощностью 479 л. с. (536 Нм).

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