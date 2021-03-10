Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль 9 марта укрепился к иностранным валютам на фоне ослабления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар отступил от максимума из-за снижения доходности государственных облигаций США. Доходность десятилетних казначейских облигаций США упала до 1,523% годовых.

Завершились торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,39%, до 73,91 руб., евро/рубль — на 0,50%, до 88,00 руб., фунт/рубль — на 0,04%, до 102,75 руб.

Укрепление российской валюты было сдержанным, поскольку на американской сессии цена на нефть марки Brent снизилась до $67,10 за баррель. Нефть подешевела в рамках коррекции после повышения до отметки $71,34 за баррель.

Сегодня, 10 марта, Brent стоит $66,89. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Ожидается, что пара доллар/рубль останется торговаться в диапазоне 73,55−74,25 руб., евро/рубль в диапазоне 87,55−88,30 руб.

Рубль и иностранные валюты по-прежнему подвержены риску снижения в краткосрочной перспективе до тех пор, пока не появятся четкие свидетельства того, что участники рынка перестали распродавать облигации США.