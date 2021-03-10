Москва, , 08:08 — REGNUM Американский астронавт Марк Ванде Хай полетит на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля на корабле «Союз МС-18», он назначен в экипаж вместо российского космонавта Сергея Корсакова. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба государственной корпорации Роскосмос.

«Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций <…> приняла решение о выводе из основного состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта Роскосмоса Сергея Корсакова. Вместо него в состав основного экипажа в качестве бортинженера-2 включен астронавт NASA (национального космического ведомства США — ред.) Марк Ванде Хай», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в дублирующем экипаже вместо российского космонавта Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA (национального космического ведомства США) Энн МакКлейн.

Кроме того, уточняется, что данное решение было принято ввиду обязательств по соглашению с компанией Axiom Space о космическом полете американского профессионального астронавта на борту космического корабля «Союз МС-18»,

«Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания SpaceX на 11 марта перенесла запланированный ранее на 9 марта запуск на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.