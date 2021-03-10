Пермь, , 08:05 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году на финансовом рынке выявлено 12 нелегальных организаций. Большинство из них — это черные кредиторы, которые маскировались под микрофинансовые организации (МФО), две являлись финансовыми пирамидами, сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России

Эксперты подчеркивают, что необходимо проверять информацию о финансовой организации, прежде чем взять кредит. «Сайты банков и МФО имеют специальные метки при выдаче в поисковых системах Яндекс и Mail.ru. Наличие такой метки означает, что финансовая организация находится под надзором Банка России, и ее деятельность регулируется законодательством», — сказал управляющий отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

При потере бдительности граждане рискуют стать жертвами черных кредиторов. В 2020 году нелегальные услуги массово перешли на формат онлайн.

Напомним, в 2020 году на территории России выявлен 821 черный кредитор, 222 финансовых пирамиды, 395 нелегальных финансистов осуществляли деятельность на рынке Форекс.

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