Новосибирск, , 08:03 — REGNUM В Новосибирске на улице Хилокская ввели в эксплуатацию один из проблемных домов. В 2021 году это первый в регионе долгострой, который получил разрешение на ввод, сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве.

Строительство 12-этажного жилого дома на 160 квартир по ул. Хилокская, общей площадью почти 12 тысяч кв. м, было начато ещё в 2014 году. Первоначальный срок ввода дома в эксплуатацию был 3 квартал 2017 года, но застройщик не смог его достроить. Сроки переносились четыре раза.

«Выход из патовой ситуации был найден в результате деятельности рабочей группы при министерстве строительства региона. Для выработки алгоритма, позволяющего завершить строительство дома и ввести его в эксплуатацию, при министерстве неоднократно проводились заседания рабочих групп с участием застройщика, прокуратуры Новосибирской области, специалистов мэрии Новосибирска, представителей ресурсоснабжающих организаций и инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области», — рассказал заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

Разрешение на ввод дома в эксплуатацию получено сегодня, 10 марта. Квартиры получат 157 дольщиков.