Горно-Алтайск, 10 марта, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко подозревают в получении взяток. За заключение контрактов на поставку медицинских изделий чиновник получил около 5 млн рублей, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В настоящее время идут обыски в здании ведомства, а также в офисах компаний-поставщиков, расположенных в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с руководителем министерства задержан также его помощник.

Сергей Коваленко родился в 1977 году, в 2000-м он окончил Алтайский государственный медицинский университет. Работал врачом-хирургом, затем стал заместителем главы администрации Майминского района. В ноябре 2019 года назначен министром здравоохранения Республики Алтай.