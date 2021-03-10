Чебоксары, , 09:20 — REGNUM В Чебоксарах с 25 марта начнёт действовать ограничение на движение большегрузов. Об этом ИА REGNUM сообщил в городской администрации.

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Временное ограничение движения, которое будет действовать с 25 марта по 23 апреля, коснётся транспортных средств общей массой более 5 тонн, также будет учитываться нагрузка на оси. В муниципалитете отмечают, что данная мера вводится на время паводка «для минимизации разрушения» дороги.

В настоящее время в Чебоксарах развертывается сеть пунктов весового контроля. Круглосуточные стационарные пункты весового контроля будут работать на пяти участках: на Канашском, Марпосадском, Ядринском, Алатырском и Вурнарском шоссе. Кроме того, задействуют два передвижных комплекса.

Владельцы большегрузов обязаны будут получать пропуска, стоимость которых составляет от 1 тыс. до 17,5 тыс. рублей. Полученные средства будут направлены на реконструкцию дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на региональных и межмуниципальных дорогах планируют ввести движение с 22 марта. Ограничение не коснётся пассажирского, почтового и международного грузового транспорта, машин Министерства обороны, перевозок продовольственных товаров, животных, лекарств, удобрений, топлива и семенного фонда.

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