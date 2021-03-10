Джакарта, , 08:01 — REGNUM Ещё 500 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайской компании Sinopharm планируется доставить в Индонезию в марте-апреле 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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«Мы надеемся, что в конце марта или начале апреля из Sinopharm поступит 500 тысяч доз вакцины, а к июню будет около 15 млн доз», — заявил президент индонезийской фармацевтической компании PT Bio Farma.

Помимо Sinopharm, Индонезия ожидает поставку 5,2 млн доз вакцины фармацевтической компанией из Соединенных Штатов Moderna.

Министерство здравоохранения Индонезии определило четыре марки вакцин для программы бесплатной вакцинации. Четыре вакцины: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Novavax. Между тем подтверждено, что две другие вакцины, Sinopharm и Moderna, могут использоваться в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Германии в Индонезии Питер Шуф заявил, что доволен поставкой вакцины AstraZeneca в Индонезию в рамках международной программы COVAX.

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