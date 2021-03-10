Ханой, , 08:00 — REGNUM Пять случаев побочных реакций среди пациентов, получивших вакцину от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, выявили в Вьетнаме. Об этом 10 марта сообщил портал VnExpress со ссылкой на представителей Национальной программы иммунизации.

Массовая вакцинация этим препаратом началась в стране 8 марта. За прошедшее время вьетнамские медики привили 522 человека. Выявленные факты побочных эффектов сопровождались аллергической реакцией, скачками артериального давления, а также приступами диареи.

Ряд участников вакцинации жаловались на небольшие боли в мышцах и повышение температуры тела.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля издание Antara распространило информацию о том, что Вьетнам получит 60 млн доз вакцины от COVID-19. Из них 30 млн доз поступят в страну в рамках глобального механизма COVAX.

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