Хабаровск, 10 марта 2021, 08:00 — REGNUM В Хабаровском крае с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц возводится 179 домов 64 застройщиками — заключено 9596 договоров долевого строительства на 39,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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При строительстве 55 домов 16 застройщиками используется новая схема привлечения денежных средств дольщиков через счета-эскроу. Заключён 1041 договор, сумма обязательств — 5,1 млрд рублей.
Оставшиеся 124 дома, это 8555 договоров, достраиваются без использования счетов-эскроу.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провёл в Хабаровске совещание по соблюдению прав участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.