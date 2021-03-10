Москва, , 07:55 — REGNUM Принятый закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах позволит ликвидировать подпольные колл-центры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Закон позволит ликвидировать подпольные «колл-центры», жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры и пожилые люди. Их нужно защитить», — сказал Пискарёв.

Кроме того, изменения позволят пресечь поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов, организацию давления на свидетелей, координирование действий оставшихся на свободе преступников.

Одновременно оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи, добавил парламентарий.

По данным 2020 года, с помощью при помощи мобильной связи совершается около 100 тыс. мошенничеств, приводят данные в комитете Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон наделяет руководителей ФСИН и территориальных органов уголовно-исполнительной системы полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах