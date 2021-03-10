Иркутск, , 07:55 — REGNUM В Иркутске ведётся разбирательство по поводу инцидента со стрельбой, произошедшего сегодня, 10 марта, в салоне такси. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, в полицию обратился водитель такси. Он рассказал, что в ходе поездки между ним и нетрезвым пассажиром произошла словесная перепалка, в ходе которой автомобилист прямо в машине получил ранение в ногу из предмета, похожего на пистолет. Тогда водитель заблокировал двери таксии отвёз злоумышленника в полицию.

Правоохранители изъяли у пассажира пистолет, оказавшийся травматическим, а также установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний предприниматель. Кроме того, дома у подозреваемого сотрудники полиции и Росгвардии изъяли три карабина и еще один травматический пистолет, зарегистрированных на его имя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, связанного с умышленным причинением вреда здоровью.