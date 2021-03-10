Вашингтон, , 07:57 — REGNUM В США к служебным камерам видеонаблюдения компании Verkada Inc, обеспечивающим безопасность компаний, больниц, школ, тюрем и полицейских департаментов, подключились неизвестные хакеры. Об этом со ссылкой на анонимного представителя международной группировки, именуемой Advanced Persistent Threat 69 420 («Продвинутая сохраняющаяся угроза 69 420») 9 марта сообщает агентство Bloomberg.

По словам источника, назвавшегося вымышленным именем Тилли Коттман, хакерам удалось получить доступ к базе данных компании Verkada Inc, производящей и обслуживающей камеры видеонаблюдения. В числе клиентов Verkada Inc как крупные корпорации, например, Tesla и Cloudflare, так и множество более мелких компаний, а также школы, больницы, тюрьмы, полицейские департаменты и другие организации. Часть камер, данные с которых оказались у хакеров, были оснащены функцией распознавания личности.

Источник агентства заявил, что доступ к прямым трансляциям с камер видеонаблюдения и к архиву записей хакеры смогли получить с помощью якобы найденных в интернете логина и пароля к аккаунту суперадминистратора.

Журналистам Bloomberg удалось ознакомиться с несколькими видеозаписями, которые подтверждают факт получения к ним доступа. Источник также заявил, что после обращения журналистов в компанию за комментариями, доступ к видеозаписям был хакерами потерян. В компании журналистам сообщили о начале расследования произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 60 тысяч компаний по всему миру были взломаны из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft.

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