Кемерово, , 07:55 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 10 марта, за прошедшие сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 50 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 15, Новокузнецк — 11, Междуреченск — пять, Мыски — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Осинники — три, Прокопьевск — два, Юрга — два, Новокузнецкий МР — два, Промышленновский МО — два, Кемеровский МО — один, Тисульский МР — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 51 пациент выздоровел, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 266 случаев заражения коронавирусом, 31 349 человек выздоровели, 571 пациент скончался.