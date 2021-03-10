Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбурге с 11 по 17 марта пройдёт XVII фестиваль японского кино. На площадке кинотеатра «Сокол» пройдет показ фильмов современных японских режиссёров Синобу Ягути, Юдзи Накаэ, Кититаро Нэгиси и других, сообщает минкультуры региона.

В первый день фестивалясостоятся мастер-классы по оригами и каллиграфии. В кинозале оренбуржцам покажут ленту «Электричка Ханкю: Чудо за 15 минут». Фильм о том, что в пригородной электричке пассажиры проводят всего 15 минут, у каждого — своя жизнь, свои заботы, но все истории переплетаются.

Вход на фестивальное кино свободный. Бесплатные билеты выдают в кассе кинотеатра «Сокол». Фестиваль пройдет при поддержке Посольства Японии в России.