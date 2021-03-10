Владивосток, , 07:52 — REGNUM Приморские СМИ и телеграм-каналы сообщили об обысках 10 марта во Владивостокском морском рыбном порту.

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Силовики нагрянули в офисы ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», к его учредителю Денису Сарана, а также в подконтрольные ему компании, входящие в группу ООО «Металлторг».

Ссылаясь на собственные источники, СМИ пишут, что следственные действия проводятся в рамках дела о незаконном экспорте стратегических товаров — металлолома на сумму более одного млрд рублей.

Денис Сарана и шесть менеджеров разного уровня задержаны и доставлены на допрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в институте железнодорожного транспорта на Сахалине в среду 10 марта проходят обыски.