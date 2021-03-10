Томск, , 07:48 — REGNUM Год самоизоляции «окончательно отбил у томских чиновников охоту общаться с людьми», считает депутат думы города Томска, заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова. По её словам, процедуру общественных слушаний по важному для томичей вопросу поменяли на «абстрактное общественное обсуждение».

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Речь идёт о вопросе внесения изменений в правила землепользования. Ульянова подчёркивает, что раньше нужно было искать застройщика, который подавал бы заявку на проведение слушаний. Затем необходимо было бы «собрать народ», всех выслушать, занести предложения в протокол:

«Сейчас всё гораздо проще. Главный городской архитектор Алексей Макаров пишет письмо замгубернатора Евгению Паршуто с предложением провести общественное обсуждение по вопросу изменения правил землепользования. В заключение пишет: надо перевести земли рядом с Академгородком из земель ОЭЗ под земли для жилищного строительства. Замгубернатора Евгений Паршуто, естественно, согласен: негде строить многоквартирные дома в Томске. Дальше самое интересное: обсуждения проводятся в виде представления некого рабочего проекта, замечания к которому можно направить письменно. И всё».

По мнению парламентария, открытым остаётся вопрос, учтут эти замечания или нет, внесут ли в протокол.

«Согласитесь, при такой дистанционной работе даже заинтересованных участников на слушания подвозить на автобусах не надо — бывали в Томске прецеденты. Все решат сами чиновники в кабинетной тиши. Томичи, а конкретно, жители Академгородка, против таких общественных обсуждений», — подчеркнула Елена Ульянова.

Необходимо обнародовать детали этого общественного обсуждения и механизм принятия окончательного решения по его итогам, подытожила депутат.