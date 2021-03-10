Тюмень, , 07:46 — REGNUM Тюменские следователи завершили проверку по факту гибели гражданина в тобольском отделении полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что 37-летний мужчина был задержан на улице города Тобольска в состоянии алкогольного опьянения в новогодние праздники. На него был составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения»). Так как гражданин не явился в суд, мужчину вновь задержали, поместив в камеру административно задержанных. Смерть гражданина наступила от токсического действия алкоголя 9 февраля 2021 года, сообщили в СКР.

По причине отсутствия события преступления вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти задержанного.