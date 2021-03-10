Барнаул, , 07:42 — REGNUM Заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Кристы Виртумер-Хохе по поводу вакцины «Спутник V» можно расценить как проявление предвзятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя сравнение вакцины с «русской рулеткой», он пояснил:

«Мировое научное сообщество считает необходимым руководствоваться в процессе принятия решений об одобрении той или иной вакцины только доказательной базой об эффективности и безопасности. В то время как неодобрительные высказывания руководства ЕМА выглядят проявлением эмоций, что, конечно же, не должно иметь места».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ответ на слова председателя EMA Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с «русской рулеткой» возможность экстренного одобрения российского препарата в Австрии, создатели вакцины Спутник V» заявили о неуместности такого заявления, потребовав публичных извинений.

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